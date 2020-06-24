總統蔡英文9日才剛到基隆廟口夜市觀光，緊接著內政部長徐國勇24日也到基隆主持工程開工。（吳康瑋攝）

總統蔡英文9日才剛到基隆廟口夜市觀光，緊接著內政部長徐國勇今天也到基隆與市長林右昌共同主持「希望之丘」的山城社區通廊系統建構開工典禮，他現場也推薦在地美食指出，「總統蔡英文才剛來品嚐，最棒的美食也都在基隆廟口」，希望可以藉此振興在地經濟。

徐國勇指出，自己對基隆的山海、人文充滿回憶，他在國立台灣海洋大學念了2年碩士和5年博士，畢業後在海大兼課，現在還是海大的兼任教授，每個禮拜都要來海大，所以基隆在地的蛻變，讓他歷歷在目、也感受在心。

徐國勇說，基隆市因受限地形因素，可供都市發展用地相當有限，因此不斷往山區擴張，造成既存山城社區環境格局破壞、延續性通行系統缺乏，因此這次藉希望之丘工程，希望可以翻轉過去基隆給人的停滯印象，但他也提醒，鋪道路要以「人」為本，才能中央和地方一起努力，把基隆建設更好。

徐國勇表示，希望工程的完工除讓基隆人能有更好休閒娛樂外，同時欣賞郵輪母港「基隆港」美景，另外，他的妻子也在基隆出生，對他來說，基隆有份特殊的感情，期盼工程能如期如質完成。

(中時 )