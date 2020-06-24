國內有超過10萬人曾進行居家檢疫，根據最新統計有8.2萬人已領到1.4萬元的補助，但卻有多達1078人竟然沒隔離也想冒領居檢補助，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，衛福部針對居家檢疫的審核標準嚴格，若有人想要冒領，「我們一定查得到，絕對會依法辦理」。

根據衛福部防疫補償規辦法，受隔離或檢疫者，經衛生主管機關認定受隔離或檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，亦即沒有違反隔離或檢疫通知書所載明應遵行事項，且未支領薪資或其他性質相同之補助者，可於隔離或檢疫期滿之次日起，申領防疫補償每日1,000元。民眾可採線上、郵寄或臨櫃等方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如提醒，居家檢疫通知書載明，依傳染病防治法第 58 條規定，民眾應詳實填寫通知書，並配合居家檢疫措施。拒絕、規避、妨礙、填寫不實者或違反居家檢疫規定者，將處以罰鍰，且不得申請防疫補償。另依109年3月16日中央流行疫情指揮中心發布，自3月17日起，民眾於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該國家或地區，亦不得申領防疫補償。

(中時 )