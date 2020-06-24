台北市長柯文哲今（24）宣布高中職學生三倍券加碼方案，面對各縣市紛紛祭出加碼措施，台南市長黃偉哲今日上午表示，不管是官方、民間推出的加碼版本，「消費者已經有些眼花撩亂。」並稱台南市不玩老哏，將以「加值」方案推銷，預計7月初公布。

黃偉哲說，台北市祭出了好多加碼，他們這麼做可以理解，因為台北市飯店住房率事實上還要再努力。黃指出，台南住房率已經衝很高，但勝不驕敗不餒，我們不靠加碼，而是靠許多優質景點、美食取勝，「如果東西不好吃、房間不好住，再加碼100倍也沒有用。」並稱還是交由市場機制決定。

黃偉哲還說，其實不一定要以加碼的方式，南市願意提出好的加值優惠，例如住宿抽獎，「我相信林志玲住過的房間、阿中部長住過的房間，它的吸引力，應該是比加500、1000還要更多。」並稱目前加值方案仍在研議中，預計將於振興三倍券上路前公布。

(中時 )