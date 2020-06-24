台中市潭子區嘉豐路部分路段路幅僅5公尺，台中農田水利會同意透過灌溉溝渠加蓋，增加道路寬度。（王文吉攝）

台中市潭子區嘉豐路為當地往返豐原要道之一，但部分路段彎曲狹隘，經常發生交通事故。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國24日邀集相關單位現勘，初步規劃改善40公尺彎曲狹隘路段，並透過灌溉溝渠加蓋，增加避車空間，初估經費約250萬元，預計年底前完工。

嘉豐路有「潭子九彎十八拐」之稱，市議員賴朝國接獲陳情，24日與立委楊瓊瓔邀集台中市府相關單位及台中農田水利會現勘。嘉仁里長林瑞文說，該路段長期以來車禍事故不斷，期盼改善後，能減少事故及解決會車問題。

楊瓊瓔、賴朝國均表示，嘉豐路是當地往返豐原要道之一，上、下班時段車流量大，但路幅狹窄僅約5公尺，且沿著農田灌溉溝茄荎角分線並行，道路彎曲嚴重，時常引發行車糾紛跟車禍，有立即改善的必要。

台中市建設局養工處表示，會勘後將立即請同仁辦理工程評估，將進行嘉豐路截彎取直40公尺，並透過灌溉溝渠加蓋，增加道路寬度，工程經費約250萬元，預計年底完工。

(中時 )