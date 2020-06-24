民進黨新竹市黨部每周安排記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士，讓黨部成為法律服務中心。（民進黨部新竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市黨部每周安排記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士，讓黨部成為法律服務中心。（民進黨部新竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市黨部在最年輕的主委陳建名接任後，推出多項黨務新政，其中相關的法律咨詢打破以往只有陳情以及法律服務的現況，每周安排記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士，讓黨部成為法律服務中心。

陳建名表示，地方黨部應該要增加更多元化的服務項目，讓市民有機會認識民進黨，也要讓黨部能夠成為市民的大客廳。他從6月初就任以來，就以號召2000人入黨為首要目標，希望藉由多樣化的服務，深化黨部的各項功能。

首波「地表最強的諮詢服務」剛推出，隨即獲得民眾非常大的迴響與參與，連剛創立工作室的社會新鮮人，也來報名稅務諮詢服務。

他說，這表示諮詢服務是民眾有需要的，這項服務也只是黨務新政的第1步，未來黨部將更重視市民的需求，也要以「會做事新竹隊」的形象，成為民進黨的品牌與口碑，重新喚起市民對民進黨的認同。

此外，民進黨新竹市黨部預計近期將可達成千人入黨的階段目標，陳建名說，後續他要為黨員朋友安排一系列的活動，爭取更多的好康服務，讓黨部轉型更加貼近民意，歡迎大家只要有空，就常常來黨部坐坐，喝杯咖啡聊聊天。

(中時 )