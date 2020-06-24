據Wind數據顯示，截至6月24日，大陸今年內新成立的基金合計642檔，發行總規模為1兆8700萬元（人民幣，下同），這是公募基金歷史上第二次出現，只用半年時間，新成立的基金規模即突破兆元關卡的紀錄。從全年來看，過去曾在2015年、2019年曾出現兆元級的新基金發行行情，被看好2020年有望刷新發行紀錄。

據《上海證券報》引述中信證券估算，預計5到6月的股票主動基金新發行約1824億元當翁，會有80％的比例形成有效份額，並考慮到基金倉位約佔80％至90％並透過陸續建倉、7月仍有滾動發行的因素下，預計7月、8月的有效資金流入為400億元、300億元。

而Wind數據顯示，截至6月24日，大陸今年內新成立的基金合計642檔，發行總規模1兆8700萬元，總規模在百億元以上的基金達到11檔。值得一提的是，權益基金占比為69.66％，具體來看，股票型基金發行總規模1640.86億元、占比16.42％；混合型基金發行總規模為5325.12億元、占比53.25％。

(旺報 )