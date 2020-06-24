晶圓代工廠聯電(2303)今(24)日宣布，獲得美商德州儀器公司(Texas Instruments，TI)頒發之2019年卓越供應商獎。此年度獎項旨在表揚提供產品和服務，皆能達到德州儀器追求卓越之高標準的供應商。獲獎者是在成本、環境與社會責任、技術、回應客戶需求、供貨及品質保證等各方面都表現出色的優秀供應商。

德州儀器委外製造副總經理Laura McLaughlin表示：「在TI，我們每天都依賴供應商提供原物料、設備和服務來生產令客戶滿意的產品，以滿足客戶需求。TI目前與超過12,000家供應商往來，只有少數被我們認為是最佳的供應商，而聯華電子就是其中之一。在2019年，聯電展現出對商業道德的堅定承諾，並在成本、環境和社會責任、技術、回應客戶需求及供貨與品質保證各方面都有優異的表現。」

聯電美國分公司總經理林子傑說：「聯電很榮幸獲得半導體業界先驅和長期合作夥伴德州儀器頒發的這座獎項。我們衷心感謝TI多年與聯電的合作承諾。在2020年慶祝聯電成立40週年的同時，我們將持續透過提供一流的晶圓專工服務和解決方案來進一步強化TI的競爭力。」

(時報資訊)