美股續漲，那斯達克指數周二再創新高；台股今日由台積電(2330)開高穩定軍心，鴻海(2317)及鴻海集團股接棒上攻，電子股主攻，配合金融、傳產個股也有不錯的表現。台股在端午節連假前夕續攻，開高後一度上攻11700點，收盤漲48點至11660點，成交值達2011億元。今日收周線，本周台股只有三個交易日，今收盤比上周五收盤漲110.81點，周線呈現連二紅。

台股資金行情延續，今早盤再度上攻11700點；股匯齊揚。台北匯市上午新台幣兌美元為29.553元，升值8.2分。

美國經濟持續改善，以及美政府可望推出更多激勵措施以提振經濟，周二美股收高，美股四大指數漲幅介於0.22%至0.74%，其中那斯達克指數最為強勢。台積電ADR漲幅為1.36%。

台積電ADR周二收56.76美元，上漲0.76美元或1.36%，折合台幣每股約336.4元。台積電本周二(23日)獲三大法人聯手買超17730張，外資6月以來買超不停手，台積電股價今開高4元達319元。

鴻海周二舉行股東會，董事長劉揚偉重申擴張版圖並致力提升毛利目標，指第三季業績優於預期，外資法人看好伴隨蘋果新機將啟動拉貨迎接旺季，周二，外資買超鴻海8322張並且為連續第二天買超。三大法人周二聯手買超鴻海9908張，推升股價上80元，今再大漲至83元以上。

台積電、鴻海等蘋概股領軍，台股今日維持漲勢，雖上攻11700點遇連假前賣壓，收盤仍維持漲勢。資金行情續旺，高價IC設計股續扮先鋒，矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、力旺(3529)今日均大漲。

本周台股集中市場連續三天震盪向上，加權指數逐日墊高，尤其美股科技股頻創新高，外資持續買超台積電，推升台股回到本波高點附近。下檔支撐為月線的11,400點附近，上檔壓力為前波高點的11,771點。

全球股市隨著資金行情帶動，亞股今日大都逢高遇壓但有支撐的格局，韓股相對強勢。目前台股亦來到高檔區，預期後市將面臨進入震盪之考驗，下周台股是否能延續多頭行情，仍要看美股以及外資是否持續買超台股。

(時報資訊)