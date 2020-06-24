彰銀（2801）統籌主辦光洋科5年期108億元聯貸案，已成功募集完成，23日由彰銀總經理黃瑞沐代表銀行團，與光洋科董事長馬堅勇簽約。此案最終獲銀行團超額認購達121％，顯見公司近年聚焦本業、活化資產及降低負債等精實營運績效，獲得各行庫一致支持肯定。

光洋科因爆發假帳風暴，自2016年申請債務協商至今，彰銀等銀行團未緊縮銀根，以實際行動支持公司渡過難關。此次聯貸案資金為償還既有金融機構債務、充實購料週轉金所需，在清償全體金融機構債務後，光洋科即解除債務協商，回歸一般正常公司狀態。

此案由彰銀擔任額度暨擔保品管理銀行，負責統籌協調聯貸銀行團並提供金融服務，合庫銀為擔保品管理銀行之一，華銀為共同主辦行，包括兆豐、一銀、台銀、土銀、新光、板信、中信、農業金庫及泰國盤谷銀行等12家金融同業參與。

光洋科成立近42年，以濺鍍薄膜靶材製造、貴稀金屬回收精煉、加工與銷售為主要業務，產品應用領域涵蓋硬碟、光碟、半導體、顯示及石化等十大產業，且位居領先地位，是唯一在儲存媒體、半導體與光電等產業皆形成貴稀金屬材料循環經濟的供應商。

此外，光洋科近年與台積電合作，深耕半導體前端製程，將半導體製程產生的廢棄資源回收精煉，再製成靶材導入量產產線，實現循環經濟，使光洋科躍升為國內首家供應高階半導體前段製程靶材的企業，為未來營運成長動能奠下深厚基礎。

(時報資訊)