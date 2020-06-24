中美晶(5483)股東會通過發放現金股利5元，現金股利的配發是2011年以來最高的。除息基準日為7月29日，現金發放日為8月14日。展望今年，公司預估一旦疫情降溫各國陸續解封後，海外需求可望好轉，太陽能產業有機會在第3季自谷底向上攀升。

中美晶108年度合併營收655.10億元，歸屬於母公司的稅後淨利22.48億元，稅後每股盈餘3.86元。去年第二季估列43.5億元太陽能多晶矽長約的虧損性合約負債準備，虧損認列衝擊營運成果，但來自於半導體子公司環球晶(6488)營收獲利的鉅額貢獻，進而大幅推升中美晶整體績效表現。

環球晶圓去年合併營收580.94億元，歸屬於母公司的稅後淨利為136.44億元，稅後每股盈餘更高達31.35元創歷史新高，大大加持中美晶去年營業毛利和營業淨利，雙創歷史新猷。

此外，今日的股東常會亦通過公司章程修訂案，將盈餘分派或虧損撥補的時間修改為每半年執行一次，接軌國際改採每半年派發股息的方式，將有助於股東的資金活用與投資活動，以利股東創造更大的投資價值。

今年第1季中美晶合併營收152.78億元，歸屬於母公司的稅後淨利13.84億元，稅後每股盈餘2.37元。中美晶將以生產利基型產品、積極開發台灣的太陽能電站和建置智慧電網，加速推升企業經營的營運績效。此外，來自於半導體子公司環球晶圓營收獲利的豐碩加持，將大幅提升中美晶營運成果。

(時報資訊)