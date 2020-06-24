屏東警方日前接獲民眾檢舉，指稱有員警涉足以民宅為掩護的應召站，23日見時機成熟，埋伏便衣持搜索票破門查緝，一名盧姓員警見狀逃至4樓民宅屋頂，一躍而下跳往一旁3樓鄰厝，造成雙腳骨裂，這也讓剛走馬上任的屏東警局長李文章顏面無光。

屏東警分局長楊効宜指出，民眾檢舉屏東市一處民宅疑似暗藏春色，警方經蒐證後由分局員警與縣警局督察科持搜索票前往查緝，當破門而入時，發現分局盧姓員警竟在現場，疑似心虛匆忙逃逸，過程中當場摔斷腿，否認有跳樓情事。

但附近民眾當場打臉，透露當天有不少便衣埋伏，破門而入當下，男子緊急從頂樓跳到隔壁民宅，疑因腳部受傷，還出動數十人協助就醫，從下午4點多弄到快6點，後來才知道他的身分也是警察。

目擊者更加碼爆料，這名被捕男子幾乎一周會來3次，都開著一輛賓士車，大夥都叫他「賓士男」，雖然不認識，但覺得是不簡單的人物。

經送醫診斷，發現盧男雙腳骨裂，並無生命危險，督察單位正積極清查及協助處置，警方指出，確定的是盧姓員警違反規定涉足不良場所，除記過外將調離現職，也會進一步追查是否涉及有包庇行為。

警方強調將持續秉持不掩飾、不庇縱及不護短決心，主動積極查處員警違法、違紀案件，淨化警察風氣。

據了解，盧姓員警任職屏東警分局督察組，並擔任教官職務，從警超過10年，擅長查緝職業賭場，分局內多數賭博績效都出自他手，也常聯手警局督察科查緝不法，這次抓到自己人，承辦員警也很傻眼。

(中時 )