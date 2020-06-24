近連幾天，由於太平洋熱高壓及西南風沉降增溫影響，造成大台北地區炎熱。氣象局發布新北市橙燈高溫資訊，今天(24)新北市持續有出現36度高溫的機會。新北市長侯友宜提醒民眾，預防高溫熱傷害有3保，分別是「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」。同時，也須留意家中長者狀況，出門請備妥防熱傷害5裝備，分別為「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」，若發現有身體不適情形，請立即撥打119求助。

學校調整戶外課程至遮蔭處並宣導防熱5裝備。（新北市消防局提供／林俊翰翻攝）

據市府統計，昨日(23)發生熱傷害病患共計3人，累計6月18日到23日共13人。新北市長侯友宜表示，已在今天(24)早上10點前啟動防熱機制，持續落實執行公共場所進行防熱宣導措施，運用回收處理水進行分隔島、公園植被灑水保護，及市區路面灑水降溫作業，約能降低達10度的環境溫度，並維持2到3小時。

市府將持續在各公共場所進行防熱宣導措施，副市長謝政達也提醒民眾保持警覺，並配合注意7大防熱機制項目。其一， 進行市區主要道路、公園及分隔島植被灑水保護措施；其二，里長、社工及員警加強獨居老人問安關懷、加強街友聚集點防熱宣導並提供避暑場所資訊；其三，檢查戶外作業業者有關勞工防熱傷害處置作為；其四，加強長期照顧管理中心個案訪視；其五，運用市場廣播宣導攤商補充足量水分，並加強本市攤商及食品業者注意食材保存衛生管理之稽查輔導；其六，119線上醫療指導員加強熱傷害症狀指導協助；最後加強學校醫療保健等防熱工作。

新北市政府防範熱傷害365提醒市民保持警覺防熱傷害。(新北市消防局提供/林俊翰翻攝)

新北消防局長黃德清呼籲，如果發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，像是體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等症狀，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，並立即撥打119詢問求助。

(中時電子報)