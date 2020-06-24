靈鷲山基隆講堂副執事淨演法師到基隆市和平國小，送應景的粽子香包掛飾給學童。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山慈善基金會攜手社團法人世界和平會執行「愛心早餐」服務專案，提供部分有需求學童早餐，端午節前夕，特別到合作學校關懷，24日中午由靈鷲山基隆講堂副執事淨演法師等人到基隆市和平國小，送應景的愛心粽、粽子香包掛飾、可愛的口罩套，獻上誠摯的佳節祝福；並致贈酒精、洗手乳給校方，持續關心學童健康，提醒落實後疫情時代防疫新生活。

靈鷲山慈善基金會是一個匯聚十方善緣，提供幫助給有需要者的平台，多年來，由信眾結合長庚醫療體系及各界善心人士的贊助，從新北市貢寮地區開始，展開對老人、學童的關懷與照顧，除了有形的物質資助，更注重精神層面的陪伴與支持，希望帶來溫暖、安心而自在的幸福。

靈鷲山慈善基金會表示，有感於部分弱勢、單親、隔代教養家庭忽略孩童的早餐，不捨國家未來主人翁的發育與健康受到影響。近年努力結合專業的非營利組織，透過夥伴協力方式，執行關懷專案，讓珍貴的資源發揮加乘效果。2017年開始「愛心早餐」服務，照顧新北市貢寮區貢寮國小弱勢家庭學童的營養與學習，2019年起拓展到基隆市和平國小，今年再增台北市延平國小與東園國小。也希望藉此拋磚引玉，讓更多人重視學童的營養。

「愛心早餐」服務專案，平日讓學童獲得基本的營養補充，不再飢腸轆轆上課；假日及寒暑假改提供「食物包」，適時讓學童在家能自行照料營養，不再挨餓，擁有健康均衡的每一天。除了填飽他們的胃，也特別在節慶時前往關懷，希望帶來祝福與心靈的溫暖。

24日中午，靈鷲山基隆講堂副執事淨演法師、慈善基金會副執行長陳世人、社團法人世界和平會多名專員等，到基隆市和平國小關懷學童，為孩子的營養、健康盡一份心力。

學童拿到一整箱食物包、應景的愛心粽、粽子香包掛飾，格外開心，校長莊仕杰感謝各界善心善行，也期盼在基隆市政府指導下與基金會有更多合作，讓孩童有機會回饋，養成感恩惜福的好品德。

(中時 )