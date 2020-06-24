邱于軒臉書。（摘自邱于軒臉書）

高雄市長補選，國民黨最後推派藍營高雄市議員李眉蓁參選。對此，同黨的高雄市「挺韓」議員邱于軒直言，只要黨派誰參選，她都會全力支持，但是她不滿的是黨中央在決策過程不夠細膩的作法，只會把團結變為遙遠的目標！她希望黨中央能真正了解和蹲點高雄，否則連同溫層都心冷時，將是最大危機！

國民黨高雄市長人選23日正式拍板定案，確定推派李眉蓁參選，國民黨祕書長李乾龍表示，經綜合評估，李眉蓁的民調比較超前，也比較獲得社會各方面的認同，最終拍板決定李眉蓁參選。

對此，邱于軒在臉書以《白天不懂夜的黑》為題，表示她對誰來選，只要黨推出的一定會全力輔選！她不滿的是黨中央在決策過程不夠細膩的作法，只會把團結變為遙遠的目標！

市長補選人選宣佈，邱于軒才認清黨中央離高雄及她們黨籍議員好遠好遠！幾位人選中，雅靜、紹庭和眉蓁議員都是她的同事，曹桓榮局長和李福軒副主委也是優秀的社會賢達，誰出線她絕對都全力輔選！為的是讓前市府雙機、雙語教育與國際接軌等種種好的政策延續！

邱于軒直言，她黨籍議員，受黨栽培照顧，也會尊重黨的決策！然而，在決定人選的過程中，黨中央為何做不到基本的「尊重、溝通」？民調結果、選擇依據、決策過程許多議員全然不知！從一開始的放話「素人」、「能贏的人」、「排除議員」到結果出爐，帶來對其他有意願參選同志的傷害及否定，我想連「超人」都難過！如果黨中央在決策過程能夠多份溝通與用心，相信不管最後誰出線都能打場團結的戰！

丘于軒希望，黨中央能真正了解和蹲點高雄，遊牧民族般的「行動中常會」並不代表耕耘基層！連同溫層都心冷時，才是最大危機！

(中時電子報)