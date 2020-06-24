愛河發現屍塊現場，警方用小帳棚將屍袋蓋住。（洪浩軒攝）

鵝鑾鼻外海20日撈起一具「無頭、無臂、無腳掌」男屍，高雄愛河近2日則是撈起藏有屍塊的旅行箱，外界聯想，無頭屍與屍塊是否同屬一人？不過屏東地檢署出面表示，鵝鑾鼻外海浮屍應漂流一段不短時間，頭顱、手臂、腳掌因腐爛而脫落；至於愛河屍塊，初步了解發生時間是最近，兩者沒有任何關聯。

鵝鑾鼻外海撈起的男性浮屍，身著黑色有「EVO」、「Elite」等字樣的防寒衣，頭顱、雙臂、雙腳掌均不見，屍體腐爛嚴重，無法辨識身分。不過遺體腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀，海巡人員據此猜測，很可能是經驗豐富的自由潛水客。海巡及檢察官據遺體狀況，認為已在海上漂流一段不短時間。

而昨天在愛河撈起的屍塊，在打開旅行袋時，還有血水流出，初步判斷時間應不會太久；而今（24日）初步解剖鑑識，發現死者性別為男性，身體所有器官、四肢、軀幹都分裝在清潔人員打撈到的2個深色袋子中。

據ETtoday新聞雲報導，屏東地檢署發言人陳怡利表示，據目睹鵝鑾鼻外海遺體的民眾說，這具遺體漂浮在海上已有一段很長時間，頭顱、兩隻手臂、兩隻腳掌因長時間海水浸泡，才導致爛腐脫落；與高雄市愛河的屍袋案，兩者沒有任何關聯。

(中時電子報)