市長盧秀燕強調，市府會朝這個方向進行。（陳世宗攝）

台中市如何因應行動應用時代來臨？市議員林德宇24日在總質詢時說，市府現發行App數量眾多，卻獨缺市民專屬的App，台中市是六都唯一未發行市民卡的城市，市府應效仿桃園、雙北，推出整合式市民App；市長盧秀燕強調，市府會朝這個方向進行。

林德宇說，台中市現有至少16個App中，他自己最常使用的也是水利局推出的台中水情；這幾天許多議員都在關心台中市何時推出要推出市民卡，昨天市長也在議會中表態不會發行實體卡片，那麼市府應研議推出行動應用的市民專屬服務，也就是市民App。

林德宇指出，台中市以外的五都，除發行實體市民卡外，也都陸續推出市民專屬App，台中市已落後好幾步。桃園、新北市民App都有搭乘大眾運輸、藝文活動及特約商店優惠、圖書館借書、繳納規費、市政及活動資訊等功能，甚至還提供用行動支付繳納地方稅、假牙申請、市立醫院掛號、垃圾車及公車資訊等等服務，非常方便。

林德宇表示，台中市現有的App功能並不差，購物節App也是經發局引以為傲的，提供許多特約優惠店家供使用者瀏覽，甚至還能利用大數據分析營業額是否成長、是否為日常消費、找出熱門店家、民眾消費偏好等等，但卻只能在購物節的兩個月期間使用，實在很可惜。

盧秀燕強調，她也認同市府目前的App數量有點多，不免讓民眾眼花撩亂；整合各種服務並讓特約店家優惠常駐，都是未來可以做的，她承諾市府會朝這個方向進行。

(中時 )