內政部8月將審查台南市國土計畫草案，台南市水資源保育聯盟和台南社大環境小組及時代力量立委陳椒華質疑國土計畫3高3低，包括規畫過多工業用地、農地流失嚴重，另也反對曾文水庫越域引水調度、公墓遷葬土地活化利用等，強調台南環境汙染未有效改善，人口減少卻大幅解編農地、擴張工業區，恐增加熱島效應與廢棄物，憂心環境品質會更糟，喊話台南市長黃偉哲所說「給我們一個永續未來」。

台南環團抨擊，政府不該再用大開發思維解編農地、畫設工業區，造成台南環境品質恐更惡化，無法如黃偉哲市長所說「做得更好」、「過得更好」，另也喊話國土計畫應盡速畫設龍崎牛埔自然保留區。

此外，針對台南河川水質差到上榜，也呼籲市府盡速改善，洗刷汙名。時代力量台南黨部執行長蔡郁芝表示，台南市政府今年3月才召開河川及海洋汙染防治小組第13次會議，各局處除了展現市府團隊豐碩的整治成效，黃偉哲市長更提出「111年台南轄內無嚴重汙染河段」的願景，結果6月就遭環保署打臉，全台9個最髒河川測站4個在台南，全國最多。希望市府正視河川汙染，不分朝野共謀解決之道。

時代力量立委陳椒華認為，國土計畫法草案經初審修正後，仍有3高3低問題，包括人口高估、產業用地高估、可用水量高估、事業廢棄物低估、宜維護農地過低以及糧食安全遭拉低，她也反對曾文水庫越域引水調度，以及公墓遷葬土地活化利用。

她說，水庫集水區土地使用指導原則，對水源區開發案僅規範廢水處理符合標準即可排放，會有汙染飲用水之虞，且第5類都市計畫農地大幅縮水為1467公頃，另南科3期擴建範圍的發展區位選在台糖看西農場是有爭議的，質疑輕農重工。

陳椒華說，台南人口連續2年下滑，但市府推估125年產業新增用地總量需求高達1713公頃（不含未登記工廠、科學園區用地），將大面積農地畫設為工業區或產業園區，大幅擴張城鄉發展用地，嚴重減少農地面積。她認為，輕農重工、浮濫畫設城鄉發展用地，不是好的永續發展方式。

陳椒華指出，台南農業發展地區面積為11.22萬公頃，但草案宜維護農地僅8.7萬公頃，若照此發展下去，農業與工業搶水的問題，將是未來更嚴重的隱憂。而市府提出修正版中，宜維護農地從8.7萬公頃提高到9.34萬公頃，卻未增加可耕作農地面積，僅將無法農作的國保一和國保二土地納入，形同在玩數字遊戲。

台南社大環境小組副研究員林政翰要求國土計畫應盡速畫設「龍崎牛埔自然保留區」，二仁溪未改善前應列入「國土復育區」，並優先清除有害廢棄物。現有工業區應設相應的掩埋場。他也抨擊，國土計畫草案未見汙染量的推估，以及增設事業廢棄物掩埋或焚化設施、汙水處理廠等用地的規畫，就像蓋豪宅卻沒蓋廁所。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調質疑，國土計畫主管機關以因應氣候變遷和開發需求為幌子，卻偏重於土地利用、產業發展與非法農地工廠合法化，是假氣候變遷之名、行炒地皮之實。

(中時 )