台灣當前智慧型手機一哥華碩(ASUS)，即將要推出新手機了！華碩在 2019 年跟騰訊遊戲深度合作，在大陸推出特別訂製的 ROG Phone II(搭配8GB RAM)以及專屬配件行李箱(與台灣款式不同)。根據ROG遊戲手機官方微博預告，新一代「ROG遊戲手機3」將會在七月亮相，滿足用戶們的深切期待。

華碩 2019 年推出 ROG Phone II 時，在中國大陸推出的版本與騰訊遊戲深度合作，有與騰訊遊戲深度定製，能與其他手機有不一樣的遊戲體驗。今年雙方也將持續合作。令人好奇，配件行李箱的樣貌會不會再度改變，還是維持跟 2019 年一樣的設計風格。根據ROG遊戲手機官方微博預告，ROG 遊戲手機 3 將會在 7 月發表。在 2019 年，華碩是先在 7 月 22 日在台灣發表 ROG Phone II，緊接著隔日在中國大陸發表該市場的訂製版本。今年有可能如法炮製。換句話說，ROG Phone 3 手機在台灣發表的時間，也應該是落在 7 月。

ROG遊戲手機微博帳號預告，將會在 7 月發表 ROG 遊戲手機 3。(摘自ROG遊戲手機微博)

先前，ROG Phone 3 已經通過大陸工信部認證。CPU 時脈(主頻)來到 3.091 GHz，被推測很可能是高通 Snapdragon 865+ 處理器(在 2019 年 ROG Phone II 是首發 Snapdragon 855+ 的機種)。預計採用 6.59 吋螢幕、解析度 2340 x 1080，前置鏡頭為 1300 萬畫素，主相機則從雙攝升級到三攝，主相機據了解是 6400 萬畫素。搭配的電池典型值來到 6000mAh，讓機身重量來到 240 公克，頗有份量。

ROG Phone 自發表以來由於強調遊戲應用，不僅在機身設計上會針對散熱特別加強，也持續推出許多可搭配的周邊，讓使用者可以放大手游樂趣，透過無線投放在電視/電腦螢幕上也能玩遊戲，也可搭配手把，感受更流暢的操作體驗。若是 ROG Phone 3 正式發表，相關可搭配的周邊預計也將是網友們討論的焦點。

而除了 ROG Phone 3 手機之外，先前華碩共同執行長許先越已經預告，ZenFone 7 以及 ROG Phone III 最快將在第二季底、第三季初發表。對比 7 月這個時間點來說，也算符合。也就是說，ROG Phone 3 很可能跟 ZenFone 7 的發表時間不會相隔太久，華碩粉絲能在短時間內迎接兩款新手機，且預計都將跟上台灣 5G 開台時程，成為消費者可以入手的 5G 手機新兵。

(科技)