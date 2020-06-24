居民憂慮是否「口說無憑」、「撤照要有公文，否則一切都是假的」，張逸華承諾在議會臨時會議召開之前會發布公文。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府在鳳林鎮公所開說明會時，反卜蜂自救聯盟成員手持布條、牌子抗議。（羅亦晽攝）

花蓮反卜蜂鳳林自救會長張家蕙要求縣府務必如期舉辦公聽會，並邀請13鄉鎮一起訂定自治條例。（羅亦晽攝）

卜蜂集團計畫在花蓮投資6處大型養雞場，卻無意和地方居民取得共識，在縣長徐榛蔚堅持「未取得共識，就撤照」下，昨天宣布依法撤銷卜蜂申請的相關證照。今上午即前往鳳林鎮公所召開說明會，向居民承諾，下月會透過正式公文宣布一切依法撤照，同時盡快擬訂《新設置畜牧場管理自治條例》。

花縣府昨天對卜蜂撤照，今天徐榛蔚偕同局處首長前往鳳林鎮公所，向鄉親說明並再次強調，縣府要求所有企業在花蓮投資時須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，若無法達到這個最基本的要求，縣府必定會與人民站在一起。

民眾雖然縣府對卜蜂撤照感到欣慰，仍有居民憂慮是否「口說無憑」、「撤照要有公文，否則一切都是假的」，要求縣府公開撤照的法律依據。縣府副秘書長張逸華對此回覆，撤照一切依照法律依據，但訴訟程序就像在打仗，不能透漏底牌。過程有經過沙盤推演後，才會宣布撤照，並承諾在議會臨時會議召開之前會發布公文。

民眾關心《新設置畜牧場管理自治條例》的訂定進度，縣府農業處長羅文龍表示，6月5日已經交託給東華大學，會參考、交叉比對有條例的7個縣市，廣納產業界、環保團體、專家學者的建議，並要求東華大學在一個半月後提出完整版本。

花蓮反卜蜂鳳林自救會長張家蕙要求縣府務必如期舉辦公聽會，並邀請13鄉鎮一起訂定自治條例，保護當地小農的發展，強調一切流程皆要公開透明化。徐榛蔚也承諾，一定會舉辦公聽會，廣納民眾意見後，才將條例送至議會審核。

針對卜蜂集團不滿縣府無預警撤照，將依法提起訴願，縣府表示已請律師團隊協助處理，一切會以民意為依歸，抗戰到底！

(中時 )