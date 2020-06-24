韓智恩剪去長髮一甩「金秀賢的女人」妖豔形象。（LINE TV提供）

資深演員金應洙在劇中成為低聲下氣的實習生。（LINE TV提供）

LINE TV熱播韓劇《老頑固實習生》「收視率保證男神」朴海鎮自毀帥氣形象的搞笑演出引起討論，實力派資深演員金應洙更拋下大前輩包袱，低聲下氣成為菜鳥實習生，劇情誇張灑狗血，創意無上限，暈倒、吐血樣樣來，萬用梗「身世之謎」更是不可或缺。

最新播出內容中，朴海鎮愛上無厘頭實習生李泰莉（韓智恩飾），沒想到竟是死對頭金應洙的女兒，劇情反轉再反轉，話題熱度不斷飆升，開播以來LINE TV流量已逼近百萬，本周將迎來精彩大結局。

除了朴海鎮、金應洙兩位男主角的演技和默契廣受好評外，女主角韓智恩同樣掀起關注，首次挑大樑擔任女主角的韓智恩，與男神金秀賢在電影《REAL》中，上演令人臉紅心跳的大尺度裸露床戲引發轟動，獲封「金秀賢的女人」。

這回韓智恩在《老頑固實習生》一甩火辣性感形象，剪去長髮，化身無厘頭的傻妞實習生李泰莉，呆萌融化朴海鎮，韓智恩甚至喝醉襲吻朴海鎮，兩人互搞曖昧，大談辦公室戀情。

外表高冷帥氣的朴海鎮演起搞笑喜劇讓粉絲大讚「超自然」，劇組也透露朴海鎮私下毫無偶像包袱，更會用盡方法搞笑逗樂大眾，是個名副其實的「反差萌男神」，工作人員還誇讚朴海鎮是治癒天使：「工作中所累積的疲憊，只要看見朴海鎮全都會一掃而空。」《老頑固實習生》於LINE TV周四、五中午12點更新。

(中時 )