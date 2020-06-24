長期關懷創世基金會的二信高中，得知創世這次號召撐舟勇士活動，由謝清雲先生文教基金會董事長謝國樑帶領國小部師生總動員於24日端午前夕，發揮創意及想像力，製作一艘「希望之舟」，致贈創世基隆院，盼帶動正向風氣，滿載愛與希望；也邀請在地鄉親支持，成為植物人家庭的撐舟勇士。

謝國樑說，學校長期支持創世，協助植物人服務，校園本是培養學生愛人愛己的地方，讓學生分享幸福，學習關懷弱勢、助人為善，是最正面的教育方式，也感謝全校師生及家長大力支持。

創世基隆院指出，向來熱心社會公益的二信高中，不論是愛心義賣、學生義工服務、募集愛心發票等，皆不遺餘力協助。

創世基隆院目前安養了56位植物人，至臥床老人及植物人家中服務80多個案，每年需20萬片尿布。創世基隆分院號召企業團體及個人擔任撐舟勇士，同舟共濟，接力為植物人逆流撐舟，捐助「一路有您」1650元或「集10行善」每月300元，幫助植物人服務。

(中時 )