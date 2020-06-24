竹南惠揚幼兒園小朋友試玩噴水隧道。〔謝明俊攝〕

小朋友全身噴濕，大聲向徐耀昌說好玩。〔謝明俊攝〕

竹南鎮代表會主席何秀綿也忍不住下場陪小朋友噴濕全身。〔謝明俊攝〕

竹南獅山親公園戲水區開放試玩，小朋友玩得樂不思蜀。〔謝明俊攝〕

竹南獅山親子公園戲水區開放，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來消暑！

竹南獅山親子公園自今年3月7日正式啟用，吸引大批竹南、頭份等周邊鎮市民眾帶小朋友前來玩耍，親子公園內設有兒童戲水區，原本規畫是要到7月1日暑期正式開始啟用，但近來天氣炎熱異常，苗栗縣長徐耀昌接獲許多鄉親陳情，決定提前從24日起開放，讓大小朋友能到此消消暑氣。

竹南獅山親子公園是苗栗縣內第2座專為親子規畫的公園，設施和面積都比首座的貓哩喵親子公園大，未來苗栗縣政府還要在通苑地區設置第3座親子公園，滿足縣民家中幼兒休憩活動需求。

獅山親子公園也是3座親子公園中唯一設有戲水區的公園，原本規畫要到7月1日正式開放，但許多家長向縣長徐耀昌陳情，表示近日天氣炎熱異常，許多小朋友不堪悶熱，都希望能夠玩水解暑。因此，徐耀昌經詢問承辦的水利處長楊明鐃，確定相關設施已就定位，於是決定從24日起開放戲水區。

負責接管維護的竹南鎮公所，特別安排鎮內惠揚幼兒園20名小朋友前來試玩，小朋友剛開始還有點怕怕，但一噴到涼絲絲的水後，立刻開心的爭先玩起水來，徐耀昌問小朋友好不好玩？小朋友異口同聲回答：「好玩！」

水利處長楊明鐃表示，從即日起開放戲水區，除了每周一休息外，其餘6天的下午3點至晚上7點，都有開放噴水，希望家長多帶小朋友來消暑。

(中時 )