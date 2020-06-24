話題電影《翻供》暑假振興強檔上映。（索尼影業提供）

由八頭身韓劇小天后申惠善及韓國最美麗的歐巴桑影后裴宗玉主演的韓國犯罪懸疑電影《翻供》7月即將在台上映。討論度超高的《翻供》不畏疫情影響，在韓國上片橫掃雙周票房冠軍，開片至今已有超過60萬名觀眾進電影院支持、累積超過1億2千萬台幣票房，穩坐新冠疫情後韓國累計電影票房最高紀錄，並在韓國Naver平台獲觀眾評分將近9分高分好評。

過去曾在韓劇《秘密森林》中飾演刑事檢察官的申惠善，這次在《翻供》中進擊飾演強悍的頂級辯護律師貞仁，首次擔任電影女一的她，與韓國百想藝術大賞影后裴宗玉所飾演罹患失憶症的母親有精彩對手戲。全片不僅辦案過程懸疑緊湊，飾演母女的兩人深情飆戲滿滿洋蔥，保證虐心糾結讓觀眾大呼過癮。

《翻供》預計將於暑假第1天7月15日在台上映，當天同時也是翻倍券首日發行之日，希望觀眾一起進電影院用翻倍券觀賞暑假第一檔新片，並看看地表最強女兒如何以一敵百為母親翻供。

(中時 )