證交所總經理簡立忠今（24）日在股東會致詞指出，今年3月23日起已順利實施盤中全面逐筆交易，盤中零股交易預計於10月26日實施；另因應市場需求，持續開放證券商轉投資私募股權基金、調整交割結算基金制度、研議低流動性股票造市制度、籌劃放寬有價證券借貸期限及以外幣作為擔保品等措施，期使交易制度更健全、證券市場更活絡。

簡立忠表示，受惠於市場資金寬鬆，全球主要股市多呈上漲趨勢，台股大盤指數108年底為11,997點，較107年底上漲23.33％。上市證券全年日均值1,200億元，雖較107年減少7.79％，仍是近12年次高；將持續進行相關改革，如盤中零股交易、開放證券商轉投資私募股權基金等，期使交易制度更健全、證券市場更活絡。

展望未來，在發行市場方面，簡立忠指出，證交所將持續推動國內外優良企業上市，開拓新南向地區及潛力目標市場；此外，輔導上市公司深化公司治理及設置公司治理主管、推動董事會績效評鑑、研議修正機構投資人盡職治理守則等。

在交易市場方面，今年3月23日起順利實施盤中全面逐筆交易，盤中零股交易則預計於今年10月26日實施；另因應市場需求，持續調整交割結算基金制度、研議低流動性股票造市制度、籌劃放寬有價證券借貸期限及以外幣作為擔保品等措施，期使證券市場更加蓬勃發展。

他表示，在商品方面，證交所將持續開發多元新商品，發展新類型ETF、新權證商品，並協助主管機關推動調整REITs之法制與稅制作業；另也將持續辦理投資論壇，強化新商品推廣教育，擴大市場參與。

(工商 )