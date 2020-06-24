盛弘集團今（24）日宣布，旗下盛雲電商於 6 月完成現金增資2.5億，增資股東除母公司盛弘外，尚有中華開發、工研院數位經濟基金、資策會等重要法人參與策略投資。

另外，看準未來智慧化、數位化轉型浪潮，盛雲也同步完成併購躍獅連鎖藥局，並著手整合具20年專業通路經驗的中型醫藥批發商。未來盛雲將走向「虛實融合」OMO（Online-Merge-Offline）商業模式，積極打造台灣首家AI數位化醫藥平台，標誌在跨領域資源的整合下，台灣醫藥健康產業邁向國際化數位轉型的重大里程碑。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，隨著數位醫療新紀元的到來，盛雲將在建構智慧化醫療平台的目標上，持續邁進。

楊弘仁也將邀請盛雲董事長黃齊元以東海大學智慧轉型中心執行長身分，與盛弘集團聯手成立「MIDAS醫療數位轉型產業聯盟平台」(Medical Industry Digital Alliance Symposium)。

MIDAS作為台灣第一個醫療數位轉型平台，將偕同策略夥伴，從全台11,000家診所及8,200家連鎖藥局通路端出發，利用網路鏈結，整合醫藥、醫材、醫療產品及服務，打造虛實整合（OMO）平台。

黃齊元表示，「經過這次疫情後，診所與藥局將加重扮演第一線深入社區醫療的角色定位。如亞馬遜在2018年買下網路藥局新創PillPack後，今年一月又在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局（ Pharmacy）」籌組新團隊大舉進軍醫藥領域；足見科技巨頭爭相湧向這塊寶地。已經擁有台灣第一大數位化採購平台的盛雲電商，如今以「智慧+」創造出台灣絕無僅有的O2O醫藥健康平台，為台灣健康產業生態系的數位轉型升級，樹立了最佳典範。」

盛弘醫藥於 2017 年轉投資創立盛雲電商，楊弘仁也表示，「國際醫療產業未來的發展方向，將是領域間的相互協作; 盛弘作為資源整合者，大力推動集團生態系的綜效布局，盛雲併購躍獅，能更有效運用資源優勢，共同創造線上融合線下的 B2B2C 通路生態，未來集團仍將在數位轉型的過程中，持續引領產業趨勢發展，率先為台灣建立可複製的創新價值。」

盛雲電商主打B2B醫藥雲端採購平台，從聯合購藥、配貨、分析庫存到醫材租賃，打造創新的一站式線上平台。擁有25年系統經驗的盛雲電商執行長何俊聰表示，2020年將是關鍵年，產業的線上經濟將會超過線下，再加上現在武漢肺炎等疫情，更加深了宅經濟的線上活動。這次先在盛弘的挹注下，盛雲完成集團內整併躍獅的通路經驗，邁向虛實整合（OMO）的新階段發展。

何俊聰提到，「盛雲電商導入AI智慧科技，兩年來不斷試驗優化商業模式，提供客製化的精準行銷服務，今年疫情以來，業績仍不斷上漲，持續創新高。這顯示，新零售時代來臨，以大數據、雲端計算、人工智慧等為代表的新興技術蓬勃發展，在新技術和商業模式快速發展下，台灣醫療產業走向數位化的新經濟模式，進展只會愈來越快。 」

(工商 )