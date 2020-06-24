高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）24日擔任醒吾科技大學水冷電競教室揭牌典禮的重要嘉賓之一，與美商超微(AMD)、冠捷科技(AOC)、醒吾科大的校長及副校長等教師一同揭幕台灣首間水冷電競教室。

曜越指出，醒吾科大是全台第一間使用曜越高規格水冷電競電腦的水冷電競教室，教室內共有30組曜越水冷電競主機搭配曜越電競周邊與電競椅。曜越水冷電競主機Core X31強化玻璃中直立式開窗機殼內安裝Smart BX1 RGB 650W銅牌認證電源供應器及高效能水冷配件Pacific C360 DDC硬管水冷組合等水冷零組件，另配備了專業電競配備海王星RGB機械式鍵盤、IRIS RGB電競光學滑鼠及PULSE G100星采電競耳機打造專屬的電競戰鬥氛圍，而X FIT專業電競椅的人體工學設計提升舒適度，減少玩家長時間遊戲的疲勞，至於螢幕則搭配AMD強大3A平台及AOC 27吋電競級曲面螢幕，以大幅提升醒水冷電競教室的整體學習環境。

為深耕校園市場，曜越將合作觸角延伸至校園，與台灣眾多學校合作並啟動了多項產學合作計畫。

曜越指出，近年來全球電競市場蓬勃發展，台灣也積極推廣國內電競產業，立法院也在三年前將電競正式名列運動產業，許多學校也陸續成立電競產業專班及電競社團培養專業電競選手，然要培養有競爭實力的電競選手，需要專業的電競裝備及高規格硬體，時下唯有水冷電競電腦能滿足選手需要的高效能，為此，曜越期待全新的醒吾科技大學水冷電競教室能帶給學子最優質的教育環境，讓學生在舒適的空間進行對戰練習，並茁壯成長！

(工商 )