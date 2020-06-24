胡瓜24日主持民視《綜藝大集合》，他與女兒小禎攜手主持中天綜合台《地球人請回答》，近日從11點改至9點播出，他坦言：「我最近付出最多的是《地球人》，跟小孩子做節目當然有壓力，但也不要嚇自己，父女難得合作一次，但畢竟11點、9點線我們沒嘗試過，沒有關係，跟爸爸合作就是一個經驗，它沒有什麼成功跟失敗。」他與前妻秀秀、張清芳有聊天群組，但秀秀絕口不提別人事情，「我看這個新聞驚呆了，我們也不太清楚」。

胡瓜與小禎一起主持，女兒表現全看在眼裡，「我還沒時間跟她聊要改進的地方，已經做好筆記，我要跟她講有幾個缺點要改、有幾個部分要加強，這是爸爸幾個月在她身上看到的優、缺點」。他認為小禎有時反應太快，沒等待導播鏡頭，關於節目節奏的掌握，他希望女兒可以精益求精，「不叫缺點，是希望她可以更好，目前看到大概3到4條，她跟我年輕時毛病一樣，那時導播說：『快到無法抓你。』」

胡瓜（中）主持《綜藝大集合》。（民視提供）

胡瓜也談及新節目難處，「台灣做節目這麼多年，新節目要找到新意也很難，因為隨便做都會看到過去的影子，所以大家對開新節目這件事情其實蠻沮喪的，要有新創意真的非常難，反正就是在現有的資源下，大家努力做」。縱橫綜藝圈多年的他對所有新挑戰全力以赴，但以平常心看待。近期親子檔頻組合，除了胡瓜父女，以及原有的吳宗憲、Sandy吳姍儒，徐乃麟也攜手兒子徐新洋同台主持，他笑說：「父女、父子都好，做節目壓力會有，寶貴經驗也會有，但總要互相學習，即使她今天不是我們的小孩，我們也要認真教學。」他不只關注自己節目，也會看《小明星大跟班》關注吳宗憲父女互動，「以前我跟憲哥合作時，我覺得他是在年輕一輩當中，節奏跟講話最好的一個，他講話很慢」。

(中時 )