「海塑天堂」另一面則冠上知名汽水、咖啡的品牌，以「一體兩面」提醒人類使用塑膠類製品的同時，恐讓海底生物受害。(蔡依珍攝)

劉承祐看到冰山崩塌的新聞震撼畫面後創作出「流冰歲月」

劉承祐同時握有溼氈、針氈證照。(蔡依珍攝)

劉承祐開設工作室教授羊毛氈手作。(蔡依珍攝)

劉承祐示範溼氈。(蔡依珍攝)

一路從大學、碩士到出社會，都是從事環境教育相關研究和工作的劉承祐，3年前栽進羊毛氈的世界，發現羊毛氈可塑性高、容許犯錯，甚至可傳達環保理念，毅然辭職埋首1年創作出「流冰歲月」、「海塑天堂」等作品紛紛獲獎肯定，年初進駐G10貨櫃市集，開課傳授絕技，他笑言只要有耐性手殘也能做出美作，希望透過療癒的羊毛氈，喚醒關懷環境。

劉承祐萬能科技大學工程科技研究所環工組畢業後進入環境教育顧問公司，從事喜歡的環教工作，3年前因朋友送他一根針，一頭栽進羊毛氈的世界，笑言從沒做過手工藝，卻在「戳」的過程重新認識陌生的自己，成了人生轉折點。

劉承祐深入鑽研技法，在一次看到冰山崩塌的新聞震撼畫面後，發現「羊毛氈不只是羊毛氈」，3年前毅然決然辭去穩定的工作，開始創作北極熊、企鵝、流冰等環境議題，並在校園開講時以羊毛氈拉近距離，陸續創作出大型作品參賽，屢屢獲獎肯定。

其中「海塑天堂」塑膠袋被熊媽媽當棉被、熊寶貝當玩具，寄居蟹以寶特瓶蓋為家、鯨魚肚裡有大量塑膠垃圾，療癒可愛的作品卻訴說悲傷故事，另一面則冠上知名汽水、咖啡的品牌，以「一體兩面」提醒人類使用塑膠類製品的同時，恐讓海底生物受害，奪得纖維創作獎最高人氣獎，2月跟隨劉承祐一起進駐G10職聚落。

劉承祐坦言光2組大型創作就耗時1年、花光所以積蓄，一開始轉業也讓家人無法接受，質疑工讀生薪水都比他高、當初為何要讀研究所，但他覺得是一股責任，將環境教育和素材結合，逐漸讓家人接受，如今也鼓勵他再多試幾年，他笑言透過青年局補助經費開辦免費體驗課程，讓他接觸更多不同類型和領域的人，「被更多人看見」，甚至有人看著他的作品潸然淚下，也成了他創作能量，4月更成立環保工作室，希望持續推廣專業羊毛氈，不再是玩票性質，更要持續將課程收入的5％捐贈公益，為地球盡心力。

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(中時 )