宜蘭蘇澳籍漁船「盛福16號」昨天在台日協議海域內一度遭日本娛樂漁船干擾，並遭要求停止作業。海巡署指出，日方已違反相關作業規則，將透過外交管道向日方交涉。

外交部發言人歐江安表示，本案我國海洋委員會海巡署接獲通報後，立即調派在附近海域巡航的艦艇前往協助處理。同時，外交部已於第一時間責成駐日代表處向日方瞭解案情並表達我方的關切。外交部將繼續配合相關單位採取必要措施，以保障我國漁民的合法作業權益。

(中時 )