蘇澳漁船遭干擾 外交部：已向日方表達關切 15:032020/06/24 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安。（楊孟立攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭蘇澳籍漁船「盛福16號」昨天在台日協議海域內一度遭日本娛樂漁船干擾，並遭要求停止作業。海巡署指出，日方已違反相關作業規則，將透過外交管道向日方交涉。 外交部發言人歐江安表示，本案我國海洋委員會海巡署接獲通報後，立即調派在附近海域巡航的艦艇前往協助處理。同時，外交部已於第一時間責成駐日代表處向日方瞭解案情並表達我方的關切。外交部將繼續配合相關單位採取必要措施，以保障我國漁民的合法作業權益。 (中時 ) #外交部 #日方 #作業 #漁船 #海巡署 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄補選分析 她斷言：韓國瑜輔選像CPR！ - 政治 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 李眉蓁vs.吳益政誰票數高？黃創夏驚喊5字... - 政治 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 罷免綠議員年輕人多嗎？發起人回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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