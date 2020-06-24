日本護衛艦「加賀」號和P-1海上反潛巡邏機在沖繩附近發現中方潛艦

日本海上自衛隊18日在鹿兒島縣奄美大島東北部附近，發現疑似1艘解放軍潛艦。東京官員認為，潛艦滲透是北京升高西太平洋活動的一部份。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，日本護衛艦「加賀」號和P-1海上反潛巡邏機在沖繩附近發現這艘潛艦後，就持續追蹤，直到它最後離開相關海域。隨著解放軍擴增海軍規模與戰力，與日本的對峙也變得更頻繁。然而，部份由於經濟停滯，日本並未擴張軍力。

戰略與預算評估中心高級研究員吉原恒淑（Toshi Yoshihara）指出，亞洲海軍的軍力平衡正產生戲劇性轉變，解放軍艦隊能部署約3,300枚飛彈，而日本海上自衛隊只能部署1,600枚。

據美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）估計，中方海軍2015年有57艘柴電潛艦和5艘核攻擊潛艦。而到2030年時，解放軍潛艦隊可能有60艘柴電潛艦，以及至少16艘核動力攻擊潛艦。相對的，日本海上自衛隊有20艘柴電潛艦，近期內並沒有打算擴張。雖然日本潛艦是全球最現代，也最精密的潛艦之一，但數量無疑卻遠不及解放軍。

儘管如此，東京針對反潛戰，已將潛艦，軍艦和戰機最佳化。中國人民解放軍陸軍工程大學副教授華丹說，戰時日本和盟軍會採取通盤戰略，以瓦解中方潛艦隊。

日本和盟軍會採取「主動攻勢」，針對解放軍潛艦基地，船廠和魚雷製造設施直接發動空中與飛彈攻擊。另一方面，日本軍艦會在中方港口外的水域佈雷。接著日本軍艦和戰機會在沖繩周遭實施「封鎖」，以攔捕離開港口的解放軍潛艦。最後東京和盟軍會在公海進行華丹所謂的「包圍和殲滅戰」，追蹤並摧毀趁隙通過沖繩封鎖區的中方潛艦。

為了防範解放軍潛艦攻擊，在這多階段作戰中，日本與盟國軍艦和戰機會為友方船舶運輸護航。

雖然日本艦隊並未擴大，但華丹認為，海上自衛隊進行這類作戰的能力正在增強。東京打算改裝「加賀」號和其他直升機航母，讓F-35B隱形戰機上艦。而這些戰機將有助於保護日本的反潛艦隊，讓它們避免遭解放軍反擊。

(中時電子報)