為慰勞日常穿梭大街小巷的個體業資源回收工作者，桃園市長鄭文燦24日前往大溪區桃樂資收站，贈送市府與環保署共同購置的白米禮盒給弱勢資收個體戶，同期期盼推動環保不再只是政策執行，也可以更溫暖。

鄭文燦說，2015年開辦桃樂資收站，讓民眾更便利從事回收工作，目前已成立156站，可就近把回收物拿到附近回收站變賣，回收金可儲值在市民卡內。另外，與環保署合作推動資收關懷計畫，加碼獎勵桃園市中、低收入戶或清寒家庭的資收個體業者，今年擴大辦理加碼補助金每月最高5000元，除可增進資源回收成效與穩定回收處理體系運作外，更以實質行動關懷及照護弱勢族群。

環保局表示，桃園市從事資源回收工作個體戶約有770人，近期資源回收物變賣價格崩跌，直接衝擊他們的生活所得，符合關懷計畫資格者，截至今年6月15日止已有331人申請，核發171萬元加碼補助金，做環保也能顧溫飽。

(中時 )