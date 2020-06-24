24歲美國法裔男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）驚傳姊弟戀，外媒《TMZ》近日拍到他和大6歲女星艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez），一起現身墨西哥的卡波聖盧卡斯度假，只見艾莎岡薩雷穿著白色性感比基尼，曼妙身材展露無遺，2人在泳池邊互動親密，除了熱吻，提摩西還拿著吉他逗女方開心。

提摩西憑《以你的名字呼喚我》成為好萊塢鮮肉代表，接連演出多部大片，參與金獎提名導演丹尼維勒納夫執導的科幻鉅作《沙丘》更將在年底上映。隨著聲勢高漲，他的感情世界也備受關注，他曾和瑪丹娜大女兒蘿德絲交往，2018年拍攝《國王》時與強尼戴普的女兒莉莉蘿絲相戀。不過這段戀情在他4月受訪時，本人證實已經分手，並恢復黃金單身漢的身份，如今再度被捕捉到熱戀進行式。

新歡艾莎岡薩雷今年30歲出身墨西哥，外型甜美火辣，因《玩命再劫》、《艾莉塔：戰鬥天使》、《玩命關頭：特別行動》、《血衛》等片走紅，更將演出《第5毀滅》導演J．布萊克森新片《I Care A Lot》。她過去情史也不容小覷，曾和「雷神弟」連恩漢斯沃、C羅、凱文哈里斯、《變形金剛》喬許杜哈莫等人傳緋聞，可說是好萊塢的超級發電機。

(中時 )