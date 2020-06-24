台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台登場，立榮航空為配合地方特色節慶推廣，已持續多年贊助此項活動，除了特別推出各式限量優惠方案。另外，以增飛加班機與放大機型方式，方便民眾前往觀光旅遊。

立榮航空表示，此次推出的立榮假期盛夏限定「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，2天1夜機加酒每人只需5,450元起，產品內容包含台東好玩卡、熱氣球繫留體驗，以及國際安維斯(AVIS)租車優惠，讓民眾可以用最輕鬆的方式，遊玩台東各大景點。

立榮航空指出，為了因應民眾前往參加「台灣國際熱氣球嘉年華」活動的機位需求，台北-台東航線除每日3班往返定期航班外，7至8月每周將增開8班加班機，並規劃每逢周五、日各放大一班184座的A321機型，預估整體座位數將較去年增加近萬個機位。

(時報資訊)