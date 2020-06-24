台灣之星今(24)日最新宣布，「行動寬頻業務資通安全維護計畫」獲NCC(國家通訊傳播委員會)核准，距離，朝5G更進一步。

NCC今(24)日審議通過台灣之星「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，台灣之星即刻著手籌備網路佈建，朝向5G正式開台更加推進，同時，隨著行動上網普及，智慧型裝置已成為我們生活中不可或缺的一環，不論日常使用或是處理公事都高度依賴，更是未來萬物聯網時代的重要載具，因此，資通安全將成為一大重要課題，有鑑於此，台灣之星宣布攜手深耕系統整合領域十多年的「珈特科技」為所有企業客戶量身打造企業行動裝置管理系統，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」定位，加上全新「3E模式」的導入，包括「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」，要在5G世代與所有企業客戶一起共創新局、贏得商機。

根據市場調查研究機構IDC指出，至2023年將有近9億美元驅動台灣資安服務市場發展，有鑑於此，今(24)日台灣之星宣布與「珈特科技」展開戰略合作，加乘雙強的行動通訊服務與裝置管理優勢，發揮5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，為企業量身佈署無線、行動化裝置管理系統(Mobile Device Management，MDM)，為企業客戶打造專屬行動應用程式方案，並透過Web-based管理系統大規模管理企業的智慧型行動裝置，實現遠端應用程式管理、網頁過濾、資安監控與派發軟體等功能，實現企業智慧化與行動化的目標。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，時下諸多科技公司如Twitter、Facebook等都接連宣布，未來5至10年將有半數員工會陸續轉換為遠距辦公，以減少企業成本支出並帶來更大的利益，顯示各企業正積極由E化辦公，升級成M化的行動辦公，未來將會有更多行動終端投入企業辦公場域，各應用市場規模逼近千億美元。台灣之星本次攜手珈特科技，將為企業客戶打造全方位的智慧行動方案，整合軟體、硬體與行動通訊，讓企業可一站式完成智慧行動轉型；此外，台灣之星免費提供符合電信資安等級的連網管理平台，以平台為基礎結合跨領域專家組成專業團隊，全面串接傳輸技術、連網管理到大數據整合分析，幫助客戶實現自主管理、提升營運效率。5G開台在即，台灣之星將持續擴展策略聯盟夥伴一起推動繁茂生態系統，極大化台灣之星的5G物聯網價值。

這次台灣之星與珈特科技策略結盟，除帶來既有的行動化裝置管理系統(MDM)方案外，更為智慧行動終端導入5G行動通訊服務，大幅增加設備的移動彈性，透過遠端資安控管、遠端軟體更新派發、遠端鎖定智慧裝置，極致發揮MDM和5G加乘的優勢，推動企業營運效率，進而達成營利目標。

(時報資訊)