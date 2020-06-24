為迎向後疫情國旅時代，行政院長蘇貞昌今(6/23)特地前訪國立故宮博物院，示範如何用「振興三倍券」來一趟充實、安全又優惠多多的博物館文化之旅!

蘇院長與故宮吳密察院長聯手介紹振興三倍券在故宮的划算用法。(圖/國立故宮博物院提供)

蘇院長除親身體驗故宮正館入場之防疫消毒措施外，亦參觀甫於5月底重新打造的故宮1樓導覽大廳，親觸亞洲最大「文物互動導覽牆」，另也欣賞於「國寶聚焦」展廳中正展出之國寶級書畫〈宋 黃庭堅 書七言詩（花氣薰人帖）〉，該展件因屬國寶級文物，展期不超過三個月，錯過可惜!

蘇院長體驗故宮重新打造之亞洲最大「文物互動導覽牆」。(圖/國立故宮博物院提供)

故宮表示，為配合行政院「振興三倍券」刺激消費美意，除推出 持「振興三倍券」實體券可購買之門票套裝優惠組合外；亦可持振興券200元租借2台成人多媒體導覽機(原價300元)，或可租借3台兒童多媒體導覽(原價300元)；另於南北院區禮品店使用振興券消費即享9折優惠並送專屬小禮，購物滿千再送100元折價券!還有振興券專屬超值優惠組合包!另於故宮餐廳使用振興券，送飲品一杯，外帶咖啡系列買一送一。

蘇院長品嚐故宮人氣新產品「墨戲仙草凍」。(圖/國立故宮博物院提供)

除眾多優惠之外，甫於日前在萬眾期盼下終於推出網路預購的國寶衍生商品設計競賽金獎作品「墨戲仙草」立體山水仙草凍，全台唯一內用就在故宮餐廳「閒居賦」及「富春居」!蘇院長與故宮吳密察院長亦親手體驗在墨黑仙草凍上用雪白奶球淋出故宮名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉之玩食趣味。

蘇院長配戴台灣文創設計師周裕穎以故宮元素打造的時尚太陽眼鏡。(圖/國立故宮博物院提供)

故宮表示，除鼓勵民眾使用「振興三倍券」輕遊故宮外，亦大力推薦一卡吃到飽的「愛臺灣博物館卡」，在6月30日前購買年卡加贈180天效期、買季卡加贈90天效期，還送獨家訂製的「我就菜」茄芷袋(限量)，「愛臺灣博物館卡」合作館所皆為國內指標性博物館，絕對是暑假親子出遊的一張神卡!

國立故宮博物院配合行政院振興三倍券相關優惠措施。(圖/國立故宮博物院提供)

(中時電子報)