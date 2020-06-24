高市議員邱于軒24日在議會質詢時，指控高雄大寮區一所幼兒園園長疑似對學生施暴，將孩子雙手180度前後反覆凹折造成孩童手部骨折，甚至持棍棒重擊學生，導致孩童身心受創，目前家長已經對園長提告傷害罪，經過教育局查證屬實，已對此幼兒園做出減招21名學生的懲處。

施姓家長指出，5月14日案發當天孩子放學後，卻哭著告訴他，中午被園長折其雙手(108度反折、前交叉折、後交叉折數次)，導致午餐時右手拿湯匙會顫抖痛、拿不起水壺，下午還上跆拳道課程，向老師反映手疼痛，被要求換另依隻手練習上課訓練，導致右手受到二次傷害。

家長指出，得知孩子受傷後便立即向校方了解相關問題，園方竟還數度辯稱該童當天在園內沒有特殊狀況發生，也無任何受傷狀況，隨後帶孩子就醫後確認右手兩處骨折，此外，園方還不願配合調出監視器，直到他們提告後才被動提供監視畫面；從監視器發現，短短1小時內園長就對2位孩童惡意粗暴折手並拿棍棒打孩童。

對此對此代理市長楊明州表示不予姑息，強調違法將採最嚴厲處罰，並要求教育局與社會局對高市幼兒園、托嬰中心舉辦分區負責人或園長會議，共同宣示維護兒童權益的立場與決心。

經教育局審查幼兒園監視器畫面，確定該園長確實對3名幼生有不當管教之事，由於違規情節重大，已先依幼兒教育及照顧法第51條規定，裁處幼兒園減招21人，自109學年度生效。

(中時 )