身為央行常務理事的合庫金董座雷仲達，如何看待下半年的房市？對此，雷仲達今日在股東會後受訪時指出，有四個原因，使得即便市場利率低，但房市依然不會過熱，房市不會再重蹈「飆漲」的覆轍。

雷仲達也分析，不論是獲利、整體景氣，或是房市，這三大外界最關注的金融業營運面向：「第二季都是谷底！」最壞的時候已過去，第三季起將好轉，至於國際景氣，除非又爆發第二波嚴重的疫情，否則應該也是第二季落底。

本身是央行常務理事的雷仲達，使得他對房市的看法，格外引人矚目。雷仲達之所以看好下半年的房市，主要有三個利基，除了第三季起經濟可望復甦之外，看房人數也因為國內疫情過去而有所增加，此外海外資金匯回則是有利的第三個利基。

儘管央行上週理監事會議已不再降息，但當前利率處於超低檔水準，對此雷仲達認為，由於現在的買盤主要是自住的「剛性需求」在支撐，而不是投資客進來炒房，因此，利率低，對於想要買房的自住客而言，反而能降低其資金負擔，而另一方面，為何現在的低利狀況不會再使「炒房」之風崛起？雷仲達坦言，他的看法和部分學者背景的理監事的確不太相同，並從五個面向深入分析，認為在五個因素加持之下，投資客要進來炒房已沒有機會。

對於所謂的五個房市不會飆漲的原因，雷仲達指出，包括民眾對房價看法已趨成熟、公有地不再像數年前大規模釋出連帶財團轉手墊高房價、財政部從105年起上路的房地合一稅、央行未放行豪宅管制、以及央行先前曾實施的選擇性信用管制，這五個原因將使房市在下半年擺脫疫情影響開始回溫之後，亦不會出現飆漲，而是緩步上行。

雷仲達對於上述的因素，逐項分析指出，首先，民眾近幾年來歷經房價飆高、也看過房市泡沫化，對房價已有合理的預期心理，價格太高就會縮手，同時當年房價飆高，部分因素也跟大批公有地釋出、再經過得標財團之間互相轉手、不斷墊高房價有關。而財政部在105年1月起實施房地合一稅，更成功抑制了炒房之風。

雷仲達也舉朋友在華人聚集的美國加州爾灣置產為例指出，一位友人在20年前於爾灣買房，當時以27、28萬美元買入，到了2008年雷曼風暴之前，已經漲到90幾萬美元，但雷曼過後，房價重落到50幾萬，儘管5年之後開始回漲，又回到90幾萬，但了不起回到先前的高點，再漲上去也有限，他認為在台灣，特別是台北市的房價也是一樣，即便現在在漲，但因為時空環境已經不同，現在只要投資客不進來，就不會出現不正常的飆漲，包括其他地區的房價若有上漲，也是補漲效應。

另一個因素在於豪宅管制未鬆綁。對此雷仲達也主張不應鬆綁，因為豪宅是有錢人在買，一般大眾不會買豪宅，但卻反過來會對其他房地產價格發揮帶動上漲的作用，他更以香港機構所評比的「豪宅指數」為例指出，台北市在全球豪宅指數去年起已排名全球第三名，目前對於豪宅管制更不宜鬆綁。

除此之外，在雷仲達看來，央行從99年起執行數年的「選擇性信用管制」亦形同最後一道堡壘，能對投資客進場炒房發揮很大的打擊效果，萬一真的再有投資客還想進來炒房，雷仲達形容，這個「殺手?」也一定會發揮嚇阻的作用。因此在上述因素之下，雷仲達對台灣房市下半年穩健成長、不會失序有絕對的信心。

(工商 )