針對第六屆監察委員名單爆發爭議，總統蔡英文今日表示，這次監委提名最後是由她拍板決定，所以她負所有的責任，這段期間有一些說法跟臆測，都是不需要的，既然是總統提名，總統就負起責任，也會持續檢討。

蔡英文指出，不能因為這份名單裡國民黨籍的被提名人不多，就說它「綠油油」，其實這份名單的色彩蠻豐富的。她表示，在考慮人選時，希望是一個多元的組合，不同的專業背景、人生歷練，以及對人權及普世價值的認知及實踐，或在生涯中的重要歷程，包括在公務機關、或民間所做的很多事情，所累積的歷練，都是這次提名中所考慮的。

她希望，能透過這次監委提名，來體現超越黨派，共同守護國家利益的價值，這個目標我們也會繼續的來努力。至於廢除考試院及監察院，是民進黨長期以來的主張，但是它需要修憲。換句話說，需要有各黨派的共同支持，才有修憲的可能。近來聽說在野黨也有意提出來，蔡英文表示，非常歡迎，也希望能夠提出具體的想法，一起討論，對於在修憲過程中，及廢考監的議題上，能否有一個共識，而且凝聚社會的支持來進行修憲。

至於前台東縣長黃健庭婉拒提名等議題，蔡英文指出，這項人事，有蠻多不同的傳聞跟說法，但是她剛才也提到，她做最後拍案，所以要負這個責任，也責無旁貸，有一些不周全的地方，會持續檢討改進。

(工商 )