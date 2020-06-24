評級機構穆迪24日發表的報告指出，2020年首季大陸廣義影子信貸出現兩年半以來首次增長，而以調整後社會融資總量佔名義GDP比重衡量的總體經濟槓桿也大幅上升。

路透報導，報告表示，今年首季廣義影子銀行資產增加了人民幣（下同）1,000億元，主要因資產管理業務增加帶動。儘管增長溫和，但卻是兩年半以來首次增長。2019年影子銀行資產減少了2.3兆元。再加上新冠病毒疫情導致經濟收縮的影響，廣義影子銀行資產佔名義GDP的比重從2019年底的59.5％升至今年首季的60.3％。

穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，由於監管部門放鬆貨幣和信貸政策以支持中國經濟復甦，我們預計未來數月槓桿率仍將繼續上升，不過總體升幅有限，因為政府仍注重金融穩定性。

穆迪副總裁、高級信用評級主任李秀軍錶示，基建貸款的增長扭轉了此前信託貸款下滑的局面。第一季向地方政府融資平台投放的信託貸款也有所反彈，反映出平台公司牽頭的基建項目獲得了政策支持。

今年前五個月淨信託流入減少440億元，相比前五個月（去年8-12月）累計下跌3,720億元為少，要因針對基建板塊的信託貸款於首季擴張，並超過該板塊去年全年的信託貸款總額。

此外，因貨幣政策環境的放鬆，小銀行通過向非銀行金融機構提供融資來改善貸款收益率，銀行與非銀行金融機構之間的相互關聯性也呈現出過去12個月以來首次上升趨勢。

穆迪指，受疫情相關的不確定性影響，流動性更好的資產越發受到投資者的歡迎，例如貨幣市場基金和短期理財產品等。2020年第一季，貨幣市場基金的資產管理規模在持續一年的縮減之後恢復增長。

(工商 )