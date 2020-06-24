國民黨主席江啟臣主持高雄市行動中常會

國民黨行動中常會24日移師高雄，會中追認通過核備高雄巿長補選由李眉蓁出馬、議長補選是前鎮、小港議員曾麗燕。李眉蓁坦言這次補選很倉促，她不但被要求快速「轉大人」，參加的還是「越級打怪」的直轄市長選舉，但她是耐酸耐壓的鹼性候選人，期待在高雄另一次的選舉奇蹟。

國民黨主席江啟臣主持行動中常會時，特別指出，在逆境中，更要堅持做對的事，因此擔任高雄市長時弊案連連的人不適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝，另外不願意捍衛主權的總統更令人失望。

他提到，第一時間就邀請蔡英文總統一起出海捍衛釣魚台主權，因為捍衛領土的工作政府責無旁貸，當然也不排斥以民間力量宣示我們護土護漁的決心，但是更期待，蔡英文總統放下國內政治紛擾，與我們一起出海護漁，捍衛主權。

對於高雄巿長、議長補選，江啟臣稱許曾麗燕嫻熟市政以及議會運作，期待在同黨議員與無黨籍或其他黨派的支持下，讓曾麗燕順利當選議長。而徵召李眉蓁參選，不但象徵國民黨重新展開高雄在地人才的培訓工程，更代表堅持「世代融合、攜手前行」的使命。

李眉蓁致詞懇託時表示，她這兩天接獲參選意願徵詢，23日就通過徵召，24日早上即登記參選，下午就來報告參選理念，不但被要求快速「轉大人」，參加的還是「越級打怪」的直轄市長選舉。

她坦言，接下來要面對的是很多的酸言酸語，她雖年輕，但有信心，也有抗壓性，即使欠缺市長選舉經驗，但她是耐酸耐壓的鹼性候選人，最後的表現會讓大家驚豔。她強調高雄是奇蹟之城，誰說這次補選不會再創奇蹟？也許一個半月後，高雄就會選出台灣有史以來最年輕的直轄市長。

曾麗燕表示，議長補選她責任旁貸，如果當選，議會不能再像過去一樣紛紛擾擾、口水道，不管是誰當選巿長，議會的角色就是監督政府，會來落實預算與政策，謀求全巿270餘萬巿民的幸福。

(中時電子報)