苗栗縣舉辦「苗青啟航 Youth fly」翱翔苗栗空拍微電影暨智能AI大賽，推廣無人機應用。24日苗栗縣長徐耀昌等人為活動揭開序幕。（何冠嫻攝）

《民用航空法》無人機專章上路，民航局公告的無人機禁限航新圖資中，苗栗縣有7個鄉鎮遭大面積匡列為紅色禁航區，引發飛手抗議，幾經苗栗縣政府多次與中央協調溝通終於大幅解禁，並將辦理「苗青啟航 Youth fly」翱翔苗栗空拍微電影暨智能AI大賽，邀請全台飛手，到苗栗享受地方特色與無人機飛行體驗。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，國防部陸軍航特602旅畫設限制無人機飛行區，橫跨苗栗縣、台中市、南投縣，經縣府多次向軍方協調溝通下，歷時3個月苗栗境內限航區終於大幅開放，並將加速推展無人機產業應用與發展。

今年縣府規畫翱翔苗栗空拍微電影暨智能AI大賽，推廣無人機應用。24日苗栗縣長徐耀昌等人為活動揭開序幕。勞青處說明，「苗青啟航空拍微電影大賽」提供總獎金30萬元，邀請飛手化身導演，運用空拍技術，拍攝苗栗特色風景並結合創意劇情，體驗在地風情，行銷苗栗觀光。

空拍微電影大賽25日起至8月28日止徵件，影片長度以15分鐘為上限，無人機空拍時間不得低於片長60％，經過網路票選與專家評審，第一名可獲獎金10萬元、第二名獎金6萬元、第三名3萬5000元，另將選出最佳創意、山城、海洋、人氣主題獎及優選等得獎者，分別頒贈獎狀獎金。相關資訊與線上報名可上網站查詢。

「苗青啟航智能AI大賽」將於苗栗巨蛋體育館登場，規畫8月1日趣味闖關活動、8月2日闖關競速大賽，推廣無人機科技應用與認知，提升縣內科技領域人才發展。徐耀昌表示，發展創新產業以吸引青年返鄉就業或利用新科技創業，期盼在今年的空拍大賽中，飛手遵循無人機飛行法規，拍下苗栗的人文風情與景致，行銷在地豐富的天然觀光資源。

苗栗持續推動無人機結合智能AI為民眾提供服務，首創無人機搜救隊，提升救災效能，今年更在苗青啟航智能AI大賽，規畫陸空合作主題，參賽團隊須同時操作無人機與智能機器人，模擬災害發生時，利用智能AI結合無人機解決問題完成任務，展現無人機的多元應用。網路報名可上網站。

(中時 )