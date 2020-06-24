新的三灣鄉公所將建成地上4層樓建築。〔謝明俊攝〕

三灣鄉公所新建大樓動工典禮，立委徐志榮（右起）、縣長徐耀昌、三灣鄉長溫志強、苗栗縣議長鍾東錦，一同參加動工祭典。〔謝明俊攝〕

三灣鄉公所新建大樓動工典禮，立委徐志榮（右起）、縣長徐耀昌、三灣鄉長溫志強、苗栗縣議長鍾東錦，一同參加動土典禮。〔謝明俊攝〕

三灣鄉公所新大樓建案，歷經二任鄉長奔走爭取經費，解決用地，並流經10餘次流標後，終於由井田營造承包新建案，也讓全國唯一一個沒有自有土地辦公室的三灣鄉公所，有機會迎來自有新辦公室，24日上午，苗栗縣長徐耀昌親自到場主持動工典禮，欣慰表示有機會在任內看到新大樓啟用了。

三灣鄉公所過去因沒有自有辦公大樓，長期租用廳舍，每年都付出上百萬元租金，是全國3百多個鄉鎮市公所中，唯一一個沒有自有辦公廳舍的鄉公所，並且由於租用大樓老舊，嚴重影響鄉公所員工上班工作情。

從前任鄉長曾武雄開始至現任鄉長溫志強，一直透過立委徐志榮積極爭取內政部營建署撥發經費，由原本的6千多萬經費，卻乏人問津承包，一直到後來追加到總工程費1億1千多萬，終於才在今年初將新建大樓標案標出。

新大樓建地位在三灣鄉和平街，未來將建成地上4層辦公大樓，基地面積1686坪，設計理念則以生態、節能、健康、便民為方向，工期預估500的日曆天，將在2021年11月完工。

縣長徐耀昌24日上午主持動工時表示，三灣鄉公所新建大樓，從他擔任立委期間就開始爭取至今，終於得以動工，將可以在縣長任內看見它完工，實在令人欣慰。

(中時 )