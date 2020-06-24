《假面病棟》中文海報。（CATCHPLAY提供）

由人氣鹽系男神坂口健太郎攜手「小綾瀨遙」永野芽郁主演的懸疑推理電影《假面病棟》，改編自有推理大師「東野圭吾接班人」之稱的醫生作家知念實希人的同名暢銷小說，描述一名帶著小丑面具的持槍搶匪躲進醫院，將進出口封死，並要求臨時來代班的醫生坂口健太郎醫治被自己射傷的人質永野芽郁，就在兩人試圖要逃離小丑的控制時，卻逐漸發現醫院隱藏著不可告人的祕密。

而飾演意外捲入事件的代班醫生的坂口健太郎說：「醫院中不僅有隱藏的祕密病房、沒有記錄的病患，而醫院院長面對小丑的威脅卻不願報警，所有的線索都環環相扣，絕對讓你猜不到結局，推理的過程很有趣，歡迎大家進戲院跟著我一起解開謎團。」

《假面病棟》是兩位主角暌違5年後再度合作電影，此次劇組為追求最真實的懸疑緊張感，全片皆不另外搭景，而是在真實醫院中拍攝，加上特意製造的昏暗燈光，讓兩位演員倍感緊張，女主角永野芽郁說：「這部片是我第一次接觸懸疑推理類型的作品，我在片中因為槍傷，需要躺在醫院手術台治療，感覺真的很可怕，但還好是跟坂口對戲，他對我來說是熟悉的大哥哥，也讓我消除不少緊張感。」

而坂口健太郎則說：「醫院帶給人的壓迫感很強烈，在拍戲的過程中，常常感到緊繃無法放鬆，雖然拍得很辛苦，但絕對會讓同樣處在密閉戲院的觀眾一起感受到那份緊張刺激。」電影7月10日在台上映。

(中時 )