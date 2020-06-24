童軍們精心製作火雞肉披薩，已分別送到全嘉義市28所國中小校護手上。（呂妍庭攝）

童軍們精心製作火雞肉披薩，已分別送到全嘉義市28所國中小校護手上。（呂妍庭攝）

江盈瑩（右）榮獲教育部菁英童軍的榮譽連隊長，與團長許碧珠開心合影。（呂妍庭攝）

嘉義市立民生國中童軍團團員非常活潑。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠與獲得榮譽黃冠、權杖及戰袍的童軍合照。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立民生國中童軍團超夯！109年度剛榮獲｢教育部全國績優童軍團｣、｢中華民國童軍總會績優童軍團｣兩項殊榮，女童軍團又獲得中華民國女童軍總會｢全國績優女童軍團｣獎項，一口氣囊括童軍團3大獎，「三冠王」戰績寫下民中歷史，童軍團因疫情因素，很多活動都差點取消，獲得「三冠王」肯定後，小童軍們認為，校園安全其實是各校校護扮演重要角色，於是童軍們精心製作火雞肉披薩，分別送到全市28所國中小校護手上。

民生國中今24日為童軍團舉辦感恩會及三冠王加冕儀式，身為嘉義市女童軍會理事長的市長黃敏惠出席肯定團員的努力，校方表示，童軍團與女童軍團獲得全國績優團肯定，為記錄他們的榮耀，團員們自發結合學校家政課在地特色料理─｢雞肉飯我變我變我變變變｣課程，利用課餘時間手做創意雞肉披薩，送到全市28所國中小，感謝校護們在防疫期間的默默守護。

校護楊雅芳表示，收到手作火雞肉披薩當天，校護line群組裡傳來多篇護理師感到很暖心的訊息，學務主任童俊凱說，本來家長會要買大家最愛的點心慶祝，團員卻提出以感謝校護的方式，來記錄他們的榮耀，這是童軍精神，印證民生國中的品格教育很成功。

女童軍徐苡熏表示，過去曾經參與過賣童軍餅乾做公益，這次能夠自己動手做火雞肉披薩來感謝校護人員，覺得很有意義。吳健瑋也表示，以感謝校護的方式，慶祝學校獲得三項全國童軍績優團榮譽，覺得很光榮。

「小小的嘉義市，因為有豐富且熱情的人，因此有大大的能見！」黃敏惠恭喜民生國中代表嘉市獲得三冠王，讓嘉義市被看到，這是公平的選拔，代表只要自己願意，可以創新、還可以超越，這次三冠王榮耀是實至名歸，她特別以｢榮譽皇冠、服務權杖以及準備戰袍｣3項代表童軍榮譽的象徵物，嘉勉童軍團員，期許所有團員隨時做好準備，日行一善。

(中時 )