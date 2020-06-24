住旅館給評價要小心！一名女子日前給入住旅館留了負評，沒想到事後竟遭旅館反嗆「你和別人開房，你老公知道嗎？」，並天天打電話要求更改評價，讓女子氣炸。

綜合陸媒報導，一名王姓女子六月初到蘇州出差，入住當地酒店後發現，房間衛生紙沒了、電視也壞了，早餐的饅頭還是涼的，因入住體驗不佳，退房後給旅館留了負評，不料被該旅館天天打電話，要求改評價。

此外，旅館工作人員還加了王女的微信，聲稱「有個員工是您老鄉，離您娘家特別近」，認為王女既然想把事情鬧大，那他們也可以找到她更多個資，包括她幾歲、和幾歲的人在這開房、要不要讓她老公知道，王女氣炸，不滿旅館洩漏隱私，甚至用言語威脅。據了解，訂房平臺已答應介入協調。

事件曝光後讓網友戰翻，紛紛留言「旅館洩露個資太可怕」、「這個酒店以後要繞著走」、「即使真的出軌也是道德問題，侵犯隱私是涉嫌犯法問題」；不過也有網友認為，「饅頭涼了不會講啊？電視有問題不會說啊？真的覺得她找存在感」。

(中時電子報)