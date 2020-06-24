大陸第2波新冠疫情再起，且感染力可能較第一波高出9倍，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天分析，從大陸北京這次的病毒基因序列可看出與歐洲株類似，其特性就是有變異，可能是大陸這波疫情傳染力更強的原因之一，此外他也證實新冠抗體有可能在3個月內消失。

張上淳指出，歐洲株的新冠病毒已發生變異，因此傳染力增強，這種現象從美國的病毒株中也可發現，而目前也從實驗室的研究得知，歐洲株的病毒確實較容易入侵到人體細胞，至於傳染力是否較第一波高出9至10倍？張上淳保守以對，強調還要更多證據才能進行推估。

而大陸近期也發出一篇報告，指出感染後的患者，抗體會在2至3個月內消失，張上淳說，雖然大陸有報告出爐這樣說，但還是要有更多地方的資訊才能進行評估。

他也解釋，由於國內的病患均分散在各地醫院，且每間醫院的追蹤方式不同，因此目前尚無取得相關資訊，但若從先前磐石軍艦上的抗體檢測結果，確實有些人的抗體偏低，發生這樣狀況抗體所能維持的時間可能不會太久，因此抵抗再次感染的能力會比較差。

(中時 )