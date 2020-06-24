高雄市前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭連署發起罷免，連署書數量已突破2.1萬份。有民眾到連署現場，人潮絡繹不絕讓他感到相當意外。

日前罷捷擺攤連署，遭當地里長出面阻撓，雖罷捷團隊表示有向當地警察提出相關諮詢，在該處連署並不違法，但仍遭驅趕。罷捷因考量出借場地老闆壓力及安全，決定暫停在該處擺攤，罷捷總部、光遠路316號、工協市場口的連署作業，都持續運作。

今（24）日有網友到工協市場口連署地點，現場擺著簡單的桌子、大陽傘，攤位前聚集不少人潮，民眾頂著大太陽，還有人連安全帽都沒脫下，就開始詢問連署事宜。該網友將照片PO上「韓國瑜市長後援會」臉書社團，表示「意外罷捷人數絡繹不絕，處處大喊你們辛苦了，加油！一定要給她罷下去」。

社團內其他人看到也留言支持，「鳳山加油，高雄加油，一起罷掉不適任的議員，讓高雄這塊土地更加乾淨」「你們辛苦了，加油！」「辛苦你們了，大熱天記得多喝水」「以牙還牙，讚」。

網友貼出罷捷攤位現場人潮。（圖／摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)