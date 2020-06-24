開心的迎接新生命到來，沒想到生產後卻接連遭受打擊！30歲的羅小姐3年前順利產下孩子，但產後出現雙腿無力情況，就醫診斷為罹患水腦症，經治療後緩慢恢復，卻在半年後又突然驚覺雙腿失去知覺、被診斷為罕見脊髓空洞症，經轉診亞大醫院手術後症狀改善，她24日在醫護祝福下出院，期盼「有天能接孩子上下學」。

坐在輪椅上、羅小姐說，她3年前生產前檢查都很正常，但產後就出現雙腿無力的情況，原以為是麻藥未退導致，但檢查後醫生判定為馬尾症候群、之後又因水腦症接受手術，在醫院治療及復健長達一個月，才終於能在他人攙扶下緩慢行走。

原以為情況會逐漸變好，但事隔半年，羅小姐又突然感覺雙腿失去知覺，開始了她四處求醫的日子，羅小姐說，多數醫生認為此情況為「馬尾症候群合併急性橫貫性脊髓炎」，但幾經治療後，病況仍持續惡化，期間也有醫師懷疑可能是罹患罕見的「脊髓空洞症」，但因無十足把握，遲遲無法安排手術。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，羅小姐日前轉診到亞大醫院，經評估且其後顱窩及頸椎部位的神經組織嚴重沾黏，導致腦脊髓液無法從腦部循環到脊髓、造成頸椎脊髓內液體堆積並影響視神經功能等，決定採用後顱窩減壓及神經去沾黏手術治療，術後她複視、左背疼痛等症狀獲得解除，雙腿也從原本的冰冷變得溫熱。

林志隆指出，脊髓空洞症為不可逆且病程緩慢的疾病，初期可能出現上肢麻木無力、眩暈、噁心或步態不穩等情況，許多患者第一時間未獲得正確診斷，導致錯失黃金治療時機；通常藉由在顯微鏡下的神經分離與術中的神經監測可幫助脊髓液內堆積的液體獲吸收消失，搭配耐心復健，患者可望恢復部分行動能力。

(中時 )