雙北YouBike升級議題引發議論，新北市議員何博文24日總質詢時，詢問北市單方面升級YouBike2.0，有無事先通知新北，侯友宜表示「我個人沒收到通知」，何博文要求新北硬起來表達立場，在雙北達成共識前，暫停升級2.0，侯回應「你的意見我覺得很好」，強調7月13日前雙北會討論後下定論。交通局長鍾鳴時也強調，明年合約到期，營運轉換過程絕對不會有陣痛期或停擺，否則「我下台負責」。

何博文說，侯市長在各種議題上，都對柯文哲提出許多溫馨、溫情喊話，但卻都是真心換絕情，雙北合作透過喊話沒有用，這次柯文哲「橫柴入灶」就是要升級2.0，卻要新北收拾善後，令人不解。

何博文說，新北市YouBike1.0自行車花了9億多元，目前1萬9000多輛車，明年底僅要汰換1600多輛，卻要新北市跟著一起換，對現在正在報稅、繳稅的民眾情何以堪？要求新北市府硬起來表達立場。

侯友宜說，如何讓民眾花最少的錢，並與時俱進，不斷去改變讓所有公共運輸升級，測試過程難免會有一段時間，但配套措施管理好才是要走的方向，公帑不要浪費。

侯友宜也強調，明年YouBike1.0合約到期，但營運會透過招標無縫接軌。交通局長鍾鳴時更保證，無論是新廠商接手或是捷安特繼續營運，不會有陣痛期，否則「我下台負責」。

侯友宜也說，新的無樁式自行車,還要通過半年測試，確定穩定性與管理配討，才會慢慢發展。

今下午總質詢是由新北市議會民進黨團議員張志豪、李坤城、何博文、鄭宇恩、廖宜琨、彭佳芸聯合質詢。

(中時 )