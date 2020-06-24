美國7月可望通過新刺激法案，歐美數據增加經濟迅速復甦期望，蘋果等科技股持續上衝，周二那指創收盤新高，美股四大指數齊收紅。周三台股開漲35.5點至11647.86點，台積電穩軍心，大盤最高達11701.23點，攻上11700大關，蘋概股紅通通，IC設計續強，鴻海登高、其子弟兵敲邊鼓，電子股領旗，傳金亦成色佳，惟端午連假前高檔賣壓出籠，指數略收斂，終場收漲48.31點或0.42%，報11660.67點，成交金額2016.76億元。本周僅三個交易日，周漲110.81點，周線連二紅。11700未果，但若5日線沒跌破，台股仍可望續強。今日外資(不含外資自營商)買超95.8075億元，投信賣超4.1547億元，自營商買超0.9739億元，三大法人買超92.62億元。

蘋果自製電腦晶片，分析師王兆立表示，台積電(2330)可受惠但有限，權值王開高走高，一度站上320元，盤中漲幅收斂，仍收漲0.79%至317.5元；股王大立光(3008)平盤震盪，一度翻黑失守4000元關卡，終場收持平；鴻海(2317)劉揚偉看好第三季表現可望優於預期，股價站穩80元大關，收在當日最高83.4元，為三個多月以來新高，漲4.11%；市值挑戰兆元的聯發科(2454)利多一波波，早盤雖匍匐平盤之下，臨近午盤竄升翻紅，收漲1.05%至580元。蘋果再創新高價，蘋果概念股飄香，個股中精材漲停，玉晶光(3406)收漲近8%、觸及700元關，精測、科嘉-KY(5215)、欣興(3037)、華通(2313)、南電(8046)、創惟等均紅通通。權值股方面，水泥龍頭台泥(1101)、亞泥(1102)近期股東會上釋出好消息，雙雙利多上漲；中華電(2412)、台塑(1301)、台灣大(3045)、日月光投控(3711)、M31(6643)等都紅盤作收。

去美化題材夯，矽智財(IP)廠商成兵家必爭之地，相關廠商股價大展身手，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)齊步漲停續寫歷史新高價，其中世芯-KY成功跨進500元俱樂部，愛普距離500元也僅差一步之遙；M31(6643)、晶心科(6533)、智原(3035)也均漲勢犀利；而旺玖、威盛(2388)、訊芯-KY(6451)也均收上漲停，祥碩(5269)觸及1565元漲停價、登上新天花板，瑞昱(2379)也登天價、躋身「3」字頭俱樂部，譜瑞-KY、雍智、高價股鈊象也齊力衝上新高價；立積(4968)、界霖(5285)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)等股價亦高掛笑臉，激勵半導體類股指數收漲0.97%，成為上市漲幅第三名。冠軍則是由鴻海、鴻準(2354)領軍的其他電子類股，類指收漲2.91%，其中不斷電系統股王旭隼(6409)業績反彈，激勵股價一路向上衝刺，收漲3.68%，站穩900元關卡和所有均線之上。亞軍則是零壹(3029)、資通(2471)帶頭的資訊服務，類指收漲1.25%。BDI漲風不斷，統一投顧對散裝航運產業看法樂觀，並看好新興(2605)、裕民(2606)，上述兩個股、台船(2208)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)等股價皆破風前行，該類指收漲0.55%，為上市漲幅第五名。電子、鋼鐵、光電、金融類股分別收漲0.78%、0.44%、0.37%、0.02%，水泥、觀光、百貨皆收紅盤，營建、電機、汽車、食品則後繼無力、難守紅盤，跌幅居前為生醫、紡織、造紙。

外資連3日買超157.55億元，6月以來買超904.95億元，今年以來共賣超5722.23億元。投顧法人指出，雖然有二度疫情復發雜音，但由於醫療防備升級加上訊息邊際效應遞減，對市場的衝擊可望鈍化。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將持續沿月線走升之震盪盤堅格局，維持偏多操作建議。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，電子、半導體、IC設計族群發酵，市場不擔心端午節後的變盤，資金行情持續撐盤，若短線5日線沒有跌破，可望持續強勢格局。日盛投顧則表示，台股下檔支撐為月線附近，上檔壓力為前波高點約11771點附近，技術指標短線仍有利於上攻，但全球疫情再度增溫，中美貿易未落幕，全球股市受惠資金行情帶動下，反彈來到高檔區，震盪幅度恐加劇。資深分析師許博傑也從技術面來看，6月11日長黑高點遲遲無法收復，多頭強中透弱，端午節前賣壓將告一段落，24日將有節後強勢股出現，短線先以11300～11700點區間震盪看待。

(時報資訊)